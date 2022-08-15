15 августа состоится открытие Армейских международных игр - 2022

Более 4,5 тысячи человек, 264 команды и 34 страны мира. Сегодня в подмосковном парке "Патриот" торжественное открытие Армейских международных игр. Это единственные в мире открытые состязания военных лучших армий мира. Две недели они будут соревноваться в скорости, меткости, выносливости и умении работать в экстремальных условиях.

В каких конкурсах участвует Беларусь? И как наш экипаж провел первый заезд в "Танковом биатлоне"? Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.

В этом году Армейские игры проходят на территории 12 государств. Но традиционно официальное открытие всегда проводят в России, в парке "Патриот". Именно здесь сегодня пронесут флаги команды из 34 стран. В том числе и Беларусь.





Сборная Беларуси одна из самых массовых. Участвует в 26 конкурсах. Один из самых красочных и популярных у болельщиков – "Танковый биатлон". Накануне прошел первый заезд индивидуальной гонки. Наш экипаж соревновался с командами из России, Китая и Кыргызстана. Белорусские танкисты без единого промаха поразили пять из пяти мишеней и с результатом 23 минуты 20 секунд заняли второе место, уступив лишь хозяевам соревнований.

В целом хочу сказать, что гонка прошла в штатном режиме. Экипажи с поставленными задачами справились, показали заслуженный результат. Какие-то прогнозы сейчас делать сложно, все покажут последующие гонки и результаты выступлений других команд. Но однозначно весь личный состав команды, без исключения, настроен только на победу.

Впервые команда из Беларуси участвует в конкурсе "Страж порядка". Он тоже проходит на подмосковном полигоне Алабино. Это состязания военных полицейских. Они должны показать профессиональное вождение автомобиля, способность действовать в опасных ситуациях (например, при задержании вооруженных преступников) и, естественно, практическую стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Здесь важно все: и скорость выполнения упражнений, и меткость, собранность и командное чувство локтя. Валерий Гейц, старший команды "Страж порядка"

Впервые в этом году один из конкурсов Армейских игр принимает Венесуэла. Там пройдут состязания снайперов. В Беларуси будут соревноваться связисты, разведчики и военные дорожники. Также конкурсы пройдут на территории Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Ирана, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Саудовской Аравии и России.