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15 декабря в Беларуси отмечается Всемирный день профилактики травматизма

15 декабря - Всемирный день профилактики травматизма. По данным ВОЗ, травмы и несчастные случаи составляют около 12 % от общего числа заболеваний. Наиболее актуальна проблема зимой: из-за гололеда, более раннего наступления темноты и неправильно подобранных одежды и обуви люди травмируются чаще. В период погодных контрастов важно учитывать дорожную обстановку.

К слову, в Беларуси наметилась положительная тенденция: за последние два года травматизм снизился почти на 8,5 %.

Дети катаются на самоорганизовавшихся горках, катаются без взрослых. Даже если и катаются со взрослыми, не соблюдается техника безопасности. Они не обучены правильному катанию. Если хочется прокатиться, надо кататься, соблюдая очередность. Надо смотреть по сторонам, предвидеть, что может случиться на этой горке. Ребенка надо обеспечить средствами индивидуальность защиты: налокотники, наколенники, шлем.
Андрей Деменцов, завотделением 6-й клинической больницы г. Минска
В наше лечебное учреждение около 80 или больше на сегодняшний день обратились уже за помощью амбулаторной и госпитальной помощью. Чаще всего это люди трудоспособного возраста. Наиболее подвержены такому травматизму - это люди до 40 до 50 лет. Это наиболее активная категория населения.
Андрей Ярошевич, травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии

Чтобы обезопасить себя в зимний период, следует выбирать обувь на плоской подошве, одежду свободную, из легких тканей. Если произошло травмирование и нужна специализированная помощь, лучше не искать медучреждение самостоятельно, а позвонить по телефону 103.

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