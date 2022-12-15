15 декабря в Беларуси отмечается Всемирный день профилактики травматизма

В наше лечебное учреждение около 80 или больше на сегодняшний день обратились уже за помощью амбулаторной и госпитальной помощью. Чаще всего это люди трудоспособного возраста. Наиболее подвержены такому травматизму - это люди до 40 до 50 лет. Это наиболее активная категория населения.

Андрей Ярошевич, травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии