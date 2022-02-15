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15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
Сегодня - годовщина вывода советских войск из Афганистана. 33 года назад последние бронетранспортеры переправились по мосту Дружбы через Амударью. Закончилась Афганская война. Она стоила жизни почти 15 тысячам советских солдат. В составе ограниченного контингента воевали и наши соотечественники. Более 700 белорусов домой не вернулись, еще столько же остались инвалидами.
Имя каждого павшего солдата увековечили в камне на острове Мужества и Скорби в столице. Сегодня по традиции там пройдет мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов. Ветераны-афганцы, члены семей погибших воинов и депутаты примут участие в возложении венков.
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