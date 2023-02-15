3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля 1989 года последний советский солдат перешел мост Дружбы, который соединял СССР и Афганистан. Там сражались около 30 тысяч белорусов, почти 800, согласно официальным данным, так и не вернулись домой к родным. Обращение воинам-интернационалистам, ветеранам войны направил Александр Лукашенко.
"Спустя десятки лет многие белорусские семьи хранят тревожные воспоминания о той войне. Беларусь чтит своих сыновей, павших на поле боя, скорбит вместе с их родными и близкими. В настоящее время мы являемся свидетелями того, как "солдаты удачи" и наемники со всего мира стекаются в горячие точки в поисках наживы. Воины-афганцы стали примером бескорыстного служения человечеству, не только на долгие годы предотвратив распространение экстремизма и наркоторговли, но и создав условия для благополучия населения на освобожденных территориях".
По всей Беларуси проходят возложения, митинги-реквиемы. Цветы и венки легли у мемориала "Остров Мужества и Скорби". Ветераны, матери и жены погибших, представители власти и общественных объединений и неравнодушные белорусы пришли почтить память солдат. Имена героев воинов-афганцев, которые отдали жизни, высечены на стене часовни.
Советская армия не просто зашла в Афганистан с какими-то инвестициями, как делают США и их сторонники. Я называю это инвестициями смерти - мы видим, что происходит в Украине. В то время в Афган мы зашли не только с воинами, мы пришли туда с врачами, учителями, мы помогали строить страну. Что в итоге? Нам не дали этого сделать. Сегодня мы видим, насколько мир неспокоен, нестабилен. Самое важное, чтобы это не повторилось. Наше государство делает все для этого.
Около 20 тысяч воинов-интернационалистов, которые принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана, проживают на территории Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов