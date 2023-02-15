15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

Советская армия не просто зашла в Афганистан с какими-то инвестициями, как делают США и их сторонники. Я называю это инвестициями смерти - мы видим, что происходит в Украине. В то время в Афган мы зашли не только с воинами, мы пришли туда с врачами, учителями, мы помогали строить страну. Что в итоге? Нам не дали этого сделать. Сегодня мы видим, насколько мир неспокоен, нестабилен. Самое важное, чтобы это не повторилось. Наше государство делает все для этого.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

