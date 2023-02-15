ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 1989 года последний советский солдат перешел мост Дружбы, который соединял СССР и Афганистан. Там сражались около 30 тысяч белорусов, почти 800, согласно официальным данным, так и не вернулись домой к родным. Обращение воинам-интернационалистам, ветеранам войны направил Александр Лукашенко.

"Спустя десятки лет многие белорусские семьи хранят тревожные воспоминания о той войне. Беларусь чтит своих сыновей, павших на поле боя, скорбит вместе с их родными и близкими. В настоящее время мы являемся свидетелями того, как "солдаты удачи" и наемники со всего мира стекаются в горячие точки в поисках наживы. Воины-афганцы стали примером бескорыстного служения человечеству, не только на долгие годы предотвратив распространение экстремизма и наркоторговли, но и создав условия для благополучия населения на освобожденных территориях".

По всей Беларуси проходят возложения, митинги-реквиемы. Цветы и венки легли у мемориала "Остров Мужества и Скорби". Ветераны, матери и жены погибших, представители власти и общественных объединений и неравнодушные белорусы пришли почтить память солдат. Имена героев воинов-афганцев, которые отдали жизни, высечены на стене часовни.

Советская армия не просто зашла в Афганистан с какими-то инвестициями, как делают США и их сторонники. Я называю это инвестициями смерти - мы видим, что происходит в Украине. В то время в Афган мы зашли не только с воинами, мы пришли туда с врачами, учителями, мы помогали строить страну. Что в итоге? Нам не дали этого сделать. Сегодня мы видим, насколько мир неспокоен, нестабилен. Самое важное, чтобы это не повторилось. Наше государство делает все для этого.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Около 20 тысяч воинов-интернационалистов, которые принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана, проживают на территории Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все