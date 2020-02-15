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15 февраля по традиции чтят память погибших воинов-интернационалистов

31 год назад в этот день, 15 февраля, с выводом советских войск из Афганистана закончилась война, которая длилась вдвое дольше, чем Великая Отечественная. В Минске по традиции почтить память погибших воинов-интернационалистов соберутся на Острове слез.

Завершил ряд памятных мероприятий концерт в городском центре культуры. Сегодня в Гомельской области проживает свыше 3 тысяч 700 бывших воинов-интернационалистов, воевавших в 11 странах мира.

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