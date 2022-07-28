15 лет строгого режима: в Минске вынесли вердикт по делу о педофилии и организации беспорядков

В Минске вынесли вердикт по делу о педофилии и организации беспорядков. Подсудимому вменялась организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (события августа-сентября 2020-го), а также "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего". В начале июня в Минске был задержан 34-летний минчанин. Мужчина зашел в подъезд за 9-летней девочкой и, закрыв ей рот рукой, с применением силы надругался над ней. На помощь пришли соседи, которые спугнули насильника. Оперативники при силовой поддержке "Алмаза" в течение суток задержали подозреваемого (ранее неоднократно судимого). По совокупности преступлений обвиняемого приговорили к 15 годам строгого режима. Также он должен выплатить моральную и материальную компенсацию пострадавшей стороне. Приговор может быть обжалован и опротестован.