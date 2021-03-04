15 лет творческий тандем Юлии Быковой и Евгения Олейника создает белорусскую AURA

Своим творчеством они доказывают, что искусство и гражданская позиция - это понятия отнюдь не взаимоисключающие. Уже завтра заглавный хит минувшей осени - "Любимую не отдают" - прозвучит перед трехтысячным залом Дворца республики. Перед концертом наша съемочная группа пообщалась с артистами.





Их давно и заслуженно называют народными. В этом году группе AURA 15 лет. Именно они первыми заявили о любви к Беларуси на всю Европу.

Проникновенно и без купюр благодарили врачей за борьбу с COVID. И убеждали "Бараніць сваё" еще до того, как это стало мейнстримом.



Самовыражаются через хиты о родной стране. Один из крупнейших проектов - "Куточак Беларусі" - о трилогии Года малой родины, где не два прихлопа, а масштабные симфонические произведения.



И почти все песни на роднай матчынай мове. За проект длиной в годы и фактически для всей белорусской эстрады семейный дуэт удостоился премии "За духовное возрождение". Уже тогда активно выражали свою гражданскую позицию. За страну. И все лучшее в ней. А после августовских событий именно песнями показали силу искусства в непростое время.







AURA стала одной из первых, кто отзеркалил весь хейт: в августе на YouTube появился хит "Любимую не отдают". Вдохновились посланием Александра Лукашенко народу и Национальному собранию. Песню с прямолинейным текстом в лоб стали писать еще до выборов. Кто знал, что именно она станет лакмусовой бумажкой, которая сразу надвое разделит тот самый шоу-бизнес и станет патриотическим гимном.

Петь о том, к чему лично неравнодушны, взяли за принцип. Так, появилась уже нашумевшая песня для спецподразделения "Алмаз".

Его сотрудники лично обратились к группе за такой песенной моральной поддержкой.







Для кого-то такие песни прошлись катком по логике: артистов быстро записали в "развлекающих придворных". В комментариях убеждения, что AURA якобы сидит на шее госбюджета.



Двухчасовая программа больше о музыкальности и этнических нотках белорусов. Покажут всю песенную многогранность: от иностранных хитов и первых композиций до заглавной - "Любимую не отдают". Пригласили и гостей. На сцене Дворца республики Алехно, Солодуха и Громов. Народный Ярмоленко обещает спеть прямо по "Скайпу".