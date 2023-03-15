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15 марта - День Конституции Республики Беларусь
В Беларуси сегодня отмечают День Конституции. Впервые в истории нашей страны юридические рамки развития демократического социально-правового государства были закреплены 15 марта 1994 года. Дополнения и изменения в Конституцию вносились на трех республиканских референдумах, которые состоялись в 1996, 2004 и 2022 годах. Современная версия документа по праву считается народной. По всей стране прошли народные обсуждения, каждый желающий мог вносить предложения. И таким образом белорусы сформировали нынешнюю Конституцию, которая отвечает современным вызовам и знаменует новый этап в политическом и социально-экономическом развитии государства.
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