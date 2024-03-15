15 марта в Беларуси День защиты прав потребителей

Сегодня в Беларуси отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году в государствах - членах ЕАЭС он проводится под девизом "Потребитель и предприниматель: доверие для развития". Цель - укрепить доверие между сторонами для эффективного функционирования экономики. В нашей стране за защитой своих прав можно обращаться в местные власти. Если не помогло,за дело возьмется МАРТ. Еще один инструмент - общественная защита: сегодня функционирует более 20 профильных объединений. При этом судебная защита фактически бесплатна для потребителей.