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15 марта в Беларуси День защиты прав потребителей
Сегодня в Беларуси отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году в государствах - членах ЕАЭС он проводится под девизом "Потребитель и предприниматель: доверие для развития". Цель - укрепить доверие между сторонами для эффективного функционирования экономики. В нашей стране за защитой своих прав можно обращаться в местные власти. Если не помогло,за дело возьмется МАРТ. Еще один инструмент - общественная защита: сегодня функционирует более 20 профильных объединений. При этом судебная защита фактически бесплатна для потребителей.
В прошлом году МАРТ и исполкомы рассмотрели более 10 тысяч обращений потребителей. Самое большое количество жалоб поступает на торговлю и ЖКХ.
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