15 марта, в День Конституции, вступает в силу обновленная редакция Основного закона Беларуси

15 марта Беларусь отмечает День Конституции. К этому празднику мы подошли с обновленной редакцией Основного закона страны, которая символично вступает в силу именно сегодня.



Сохраняются все социальные гарантии, выплаты, пенсии и поддержка многодетных. Беларусь остается президентской республикой, однако часть полномочий разделят между собой другие органы власти. Существенно увеличивается роль парламента.

Определены дальнейшие приоритеты в развитии государства и общества.