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15 марта, в День Конституции, вступает в силу обновленная редакция Основного закона Беларуси

15 марта Беларусь отмечает День Конституции. К этому празднику мы подошли с обновленной редакцией Основного закона страны, которая символично вступает в силу именно сегодня.

Сохраняются все социальные гарантии, выплаты, пенсии и поддержка многодетных. Беларусь остается президентской республикой, однако часть полномочий разделят между собой другие органы власти. Существенно увеличивается роль парламента.
Определены дальнейшие приоритеты в развитии государства и общества.

Мы вместе усилили важнейшие идеи, принципы, цели дальнейшего развития страны. Другими словами, вместе определили контуры и идеологию белорусского государства, источником которой и является наш Основной закон.

Белорусы - полноценные соавторы Конституции

Белорусы стали полноценными соавторами Конституции, самостоятельно определив контуры развития нашей страны на ближайшие десятилетия, без коренного слома, сохраняя то, что себя зарекомендовало. Мы движемся вперед. На первом месте - благополучие и правовая защищенность граждан.

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