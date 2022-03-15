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15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей.

Инициативу ООН Беларусь поддержала в 1998году.
В этом годудень проходит под слоганом "Справедливые цифровые финансовые услуги". Потребительские организации со всего мира направят свои усилия на отстаивание интересов пользователей финансовых услуг. Особое внимание и тем, кто совершает покупки онлайн. Сегодня в Беларуси работает почти 28 тысяч интернет-магазинов. Вместе с тем растет и количество недобросовестных продавцов. И чтобы не оказаться в спорной ситуации, МАРТ советует потребителям тщательно проверять продавца перед покупкой.

Добавим, что сегодня МАРТ проводит специально организованную горячую линию, где каждый может получить консультацию специалистов по защите потребительских прав и законных интересов.


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