15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей.



Инициативу ООН Беларусь поддержала в 1998году.

В этом годудень проходит под слоганом "Справедливые цифровые финансовые услуги". Потребительские организации со всего мира направят свои усилия на отстаивание интересов пользователей финансовых услуг. Особое внимание и тем, кто совершает покупки онлайн. Сегодня в Беларуси работает почти 28 тысяч интернет-магазинов. Вместе с тем растет и количество недобросовестных продавцов. И чтобы не оказаться в спорной ситуации, МАРТ советует потребителям тщательно проверять продавца перед покупкой.