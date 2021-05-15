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15 мая на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Денис Курленко. В столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.

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