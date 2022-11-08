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15 несовершеннолетних погибли в ДТП в Беларуси с начала года - что делает ГАИ для улучшения ситуации?
Трагическое ДТП в Бресте - погиб 9-летний мальчик. Предварительно установлено, что ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, а водитель быстро не среагировал. Осенью отмечается всплеск подобных ДТП. Темнеет непривычно рано, к чему не адаптировались водители и пешеходы. Владимир Королев побывал в вечернем рейде.
Водитель пояснил, что начал тормозить, однако уже не успел, из-за этого произошел наезд.
Бежали так, что ничего не видели вокруг. В Вилейке парень с девушкой внезапно для водителя выскочили на дорогу. Для 16-летней Юлии это стало последней прогулкой.
ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода. Удар был такой силы, что пострадавшая отлетела от машины на 15 метров, говорят очевидцы. Участок дороги освещен. В ГАИ дополнили: парень и девушка бежали без фликера.
Среди пострадавших и друг Юлии. 17-летний парень оказался в реанимации, спасти его удалось.
Состояние было стабилизировано. Необходимые обработки произведены. И через сутки он переведен в травматолого-ортопедическое отделение, где продолжается его лечение. На данный момент состояние стабильное, интерпретируется как удовлетворительное.
С какой скоростью ехал автомобиль, установит следствие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс следственных действий. Подозреваемый задержан и допрошен. Мужчина работал водителем-международником, ранее не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. По предварительной информации, в момент произошедшего он был трезв.
С точки зрения дорожного движения этот участок безопасен, но ГАИ все же внесет изменения.
На данном участке дороги при совершении ДТП освещение работало и находилось в исправном состоянии. В настоящее время на данном участке во избежание дальнейшего совершения дорожно-транспортных происшествий будет обустроена искусственная неровность и на перекрестке с улицей 1 Мая будет пониженная скорость до 40 км/ч.
О том, как ночью видно пешеходов на дороге, наглядно показывают инспекторы спецподразделения "Стрела".
По правой стороне женщина идет без фликера, навстречу мальчик со светоотражающими элементами. Его хорошо заметно, а женщина на фоне мальчика меркнет.
Ночью пешеходы привыкли к авто с включенным светом, машины заметны издали. Но это не значит, что водителю авто также хорошо виден человек на дороге.
Вечерами ГАИ усиленно отрабатывает загородные трассы и небольшие населенные пункты
Особая категория пешеходов или по незнанию, или специально носит фликер максимально незаметно. Штраф не получишь за отсутствие "светлячка", но и заметным ты не стал.
Обратите внимание: человек идет слева, его практически не видно. На пакете есть маленький "светлячок". Если бы на рукаве был светоотражающий элемент, то мы бы его намного раньше увидели - метров за 100-150.
И сегодня ГАИ продолжает усиленно отрабатывать населенные пункты и загородные трассы. Впрочем, никакие рейды не идут в сравнение с собственной осторожностью на дороге.
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