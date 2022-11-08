15 несовершеннолетних погибли в ДТП в Беларуси с начала года - что делает ГАИ для улучшения ситуации?

Трагическое ДТП в Бресте - погиб 9-летний мальчик. Предварительно установлено, что ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, а водитель быстро не среагировал. Осенью отмечается всплеск подобных ДТП. Темнеет непривычно рано, к чему не адаптировались водители и пешеходы. Владимир Королев побывал в вечернем рейде.

Водитель пояснил, что начал тормозить, однако уже не успел, из-за этого произошел наезд. Сотрудник ГАИ

Бежали так, что ничего не видели вокруг. В Вилейке парень с девушкой внезапно для водителя выскочили на дорогу. Для 16-летней Юлии это стало последней прогулкой.

ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода. Удар был такой силы, что пострадавшая отлетела от машины на 15 метров, говорят очевидцы. Участок дороги освещен. В ГАИ дополнили: парень и девушка бежали без фликера.

Среди пострадавших и друг Юлии. 17-летний парень оказался в реанимации, спасти его удалось.

Состояние было стабилизировано. Необходимые обработки произведены. И через сутки он переведен в травматолого-ортопедическое отделение, где продолжается его лечение. На данный момент состояние стабильное, интерпретируется как удовлетворительное. Тадеуш Люля, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Вилейской центральной районной больницы

С какой скоростью ехал автомобиль, установит следствие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс следственных действий. Подозреваемый задержан и допрошен. Мужчина работал водителем-международником, ранее не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. По предварительной информации, в момент произошедшего он был трезв. Илья Глинский, следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Минской области

С точки зрения дорожного движения этот участок безопасен, но ГАИ все же внесет изменения.





На данном участке дороги при совершении ДТП освещение работало и находилось в исправном состоянии. В настоящее время на данном участке во избежание дальнейшего совершения дорожно-транспортных происшествий будет обустроена искусственная неровность и на перекрестке с улицей 1 Мая будет пониженная скорость до 40 км/ч. Геннадий Сеськов, начальник ОГАИ Вилейского РОВД

О том, как ночью видно пешеходов на дороге, наглядно показывают инспекторы спецподразделения "Стрела".

По правой стороне женщина идет без фликера, навстречу мальчик со светоотражающими элементами. Его хорошо заметно, а женщина на фоне мальчика меркнет. Сотрудник ГАИ

Ночью пешеходы привыкли к авто с включенным светом, машины заметны издали. Но это не значит, что водителю авто также хорошо виден человек на дороге.

Вечерами ГАИ усиленно отрабатывает загородные трассы и небольшие населенные пункты

Особая категория пешеходов или по незнанию, или специально носит фликер максимально незаметно. Штраф не получишь за отсутствие "светлячка", но и заметным ты не стал.

Обратите внимание: человек идет слева, его практически не видно. На пакете есть маленький "светлячок". Если бы на рукаве был светоотражающий элемент, то мы бы его намного раньше увидели - метров за 100-150. Сотрудник ГАИ