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15 октября встречу проведет первый заместитель главы Администрации Максим Рыженков

Продолжаются и выездные приемы граждан Администрацией Президента. В этот четверг 15 октября в Сморгонском райисполкоме встречу проведет первый заместитель главы Администрации Максим Рыженков. Начало в 10 утра. Запись на прием по телефону.

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