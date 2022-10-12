15 ребят в одной квартире. Как вторые мамы и папы дарят родительскую любовь

Республиканская неделя родительской любви в Беларуси стартует в День матери - 14 октября и завершится 21-го в новый для страны праздник - День отца. Награды многодетным мамам, круглые столы, акции. А уже в пятницу подведут итоги конкурса "Семья года".

Увы, так назвать свои родные семьи точно не могут герои нашего сюжета. Их детство было лишено родительской любви. Но ее подарили вторые мамы и папы. Владислав Бондарь побывал в одном из детских домов семейного типа столицы.

Вторая надежда на материнскую любовь

Скажет немногословно, но понятно: за таким, казалось бы, теплым словом "мама" не всегда тепло родительской любви. Совсем другое детство у 12-летнего Сергея Косарева уже как полгода. Он беззаботно играет с новыми братьями. Старшие и с уроками, если надо, помогут. А в комнате по соседству живет родная сестра Вика. Об их прежней семье с братом вспоминает не как о счастливом детстве.

Ругаются, пили, на работу в основном не ходили. Просто иногда, когда они между собой ругались, мы просто на улицу выходили. У нас была собака Оскар, мы с ним гуляли. Там, может, на час, на два могли уходить. Ждали, пока успокоятся, лягут спать. Потом мы уже приходили. Виктория Косырева, воспитанница детского дома семейного типа

Дом - это место, где тебя всегда ждут. Вроде бы так должно быть во всех семьях. Но родители бывают разные. Как и истории у всех воспитанников этого детского дома семейного типа. 15 ребят: 10 девочек и 5 мальчиков. В такой большой семье точно никогда не бывает скучно.

Дом, где тебе рады

Раньше родитель-воспитатель Елена Колоницкая и сама не представляла, что в ее доме будет столько детских голосов. По образованию экономист, занималась бизнесом. И вроде все шло успешно. Но выбрала семью, когда появилось трое собственных деток. Затем с мужем удочерили еще 6 девочек. Получила орден Матери. О том, что родителями можно еще и работать, подсказали друзья семьи.





У нас первый ребенок родился инвалид. И мы всегда как-то находились в этом состоянии, мы очень много посещали центров реабилитационных, где были и детки-сироты. Они тоже приезжали на реабилитацию. И знаете, сердца-то размягчаются человеческие. И наша цель с мужем была вырастить настоящих людей. Хороших настоящих людей. Елена Колоницкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа

Отогретых материнской и отцовской любовью за 11 лет работы из детского дома семейного типа вышло больше 25 выпусков. Кого-то после пути исправления горе-родителей возвращают в родные семьи, кого-то усыновляют. Но большинство все же здесь до совершеннолетия, как Максим Дубицкий. Увлекается музыкой, пишет стихи и профессию выбрал не без творчества. В свои 17 учится в колледже на повара.

Как будто здесь родился. Есть такое ощущение, что то, что было прежде, вообще не было. Максим Дубицкий, воспитанник детского дома семейного типа

Развитие детских домов семейного типа

И таких детских домов семейного типа до 300 в стране. Наш уникальный опыт замещения приютов, где ставка на семейные ценности.





Понимая, что не у каждой семьи есть такая возможность принять на воспитание такое количество приемных детей, государство уже начиная с 2000 годов в рамках государственных программ с привлечением бюджетных средств республиканского и местных бюджетов строят жилые помещения, коттеджи, как правило, в которых размещаются детские дома семейного типа. Ежегодно в областях эти дома открываются, и в городе Минске они, например, представлены квартирами. Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси

Пусть мама услышит