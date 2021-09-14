15 сентября И. Сергеенко проведет прием граждан в Воложинском райисполкоме и ознакомится с состоянием дел в местном лесхозе

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали. Так, сегодня глава Администрации Президента посетит Воложинский район. Игорь Сергеенко ознакомится с состоянием дел в Воложинском лесхозе.