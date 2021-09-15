15 сентября у Кургана Славы встречали масштабный автопробег "Символ единства"

У Кургана Славы сегодня встречали масштабный автопробег "Символ единства". Это еще одна важная объединяющая страница нашей истории, которую мы с вами пишем прямо сейчас. Автопробег объединил города и поколения. Прошел через все районы страны. В маршруте - памятные митинги, знакомство с колоритом и традициями регионов, теплые встречи.

В знак единства и сплоченности белорусы передавали зерно нового урожая - из него испекут караваи ко Дню единства. Елена Витко - подробнее.

Крупные города и небольшие деревеньки, достопримечательности и памятные места. За 13 дней автопробег посетил сотни знаковых для Беларуси мест. Сегодня, например, свой путь колонна начала в Марьиной Горке с "Аллеи воинской славы".

Историко-культурный комплекс появился два года назад. Как дань памяти воинам-десантникам. Бойцы в годы Великой Отечественной стали примером мужества для всего мира. Сегодня встречи патриотов в этом месте как никогда символичны.

Каждый уголок синеокой не просто вдохновлял, люди делились своим трудом - передавали зерно. Андрей Королько "золотой урожай" собирал сам, поэтому и вручать его для общего дела было и почетно, и волнительно.20-летний комбайнер в числе лучших молодежных экипажей Пуховичского района.

Намолотил я 1 700 тонн зерновых и зернобобовых. Для меня это уже вторая уборка. Мой отец работал на комбайне, а я всегда к нему стремился пойти, помочь, набраться опыта. И потом он передал мне свой комбайн. Андрей Королько, механизатор КСУП "Индустрия-СХ"

Патриотический маршрут сегодня прошел и через урочище Шашковка. Это место массового уничтожения людей концлагеря "Тростенец". Финишировал же автопробег на Кургане Славы.

Дух патриотизма, единства, сплоченности они принесли нашему народу, всей нашей стране. Вы знаете, это невозможно не ощущать. Важно, что начало автопробега было положено у стен Брестской крепости. А сегодня мы у Кургана Славы. Это сакральные, это святые места для каждого белоруса. Это наша память, наша боль. Поэтому на этой памяти, на нашей истории и традициях мы выстраиваем фундамент нашей суверенной, независимой, процветающей Беларуси. Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов

Гордость вообще за наших людей, за нашу страну. Мы рады, что все получилось. В самом начале не верилось, что это возможно. Очень плотный был график, все сжато, но нам удалось. И во многом благодаря людям, которые нас встречали. Анна Харута, зампредседателя РОО "Патриоты Беларуси", организатор автопробега "Символ единства"

Дарили цветы, просто обнимали, приветствовали - это самые яркие воспоминания, которые останутся на всю жизнь. И, глядя на то, как нас встречали, мы понимаем: мы не зря провели эту акцию и ради таких людей стоит действовать дальше. Сергей Рачковский, председатель РОО "Патриоты Беларуси", организатор автопробега "Символ единства"

Из Бреста автомарафон стартовал 3 сентября. Затем гостей встречала Гродненская область. После патриоты знакомились с достижениями и историей северного региона. Следом своим колоритом делились Могилевский и Гомельский край. Завершилось большое путешествие по родной стране под Минском.