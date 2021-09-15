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15 сентября в Беларуси - День библиотек
Приумножать фонды библиотек уникальными изданиями, в том числе приобретая книги культурного и исторического наследия, рукописи и редкие экземпляры. Государство готово и далее оказывать всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела. Об этом сегодня заявил премьер Роман Головченко, вручая грамоты и благодарности тем, кто каждый день помогает нам найти нужную книгу и советует, что прочесть. В Беларуси сегодня День библиотек. Их у нас более 7 тысяч. У каждого четвертого жителя страны есть читательский билет.
Государство будет оказывать всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела
В Беларуси сейчас 94 % всех библиотек компьютеризированы, 87 подключены к интернету. Но живое слово - это основа. Сегодня библиотеки становятся и культурными многопрофильными центрами, где можно получить огромный массив информации в печатном или электронном виде.
За прошлый год было выдано 48 миллионов экземпляров изданий читателям. Это говорит о востребованности библиотек. Премьеру показали, как работает система поиска нужной книги, аудиовизуальный зал, музей книги, где собраны первопечатания XV-XVI столетий, издания Франциска Скорины. Также фонды, которые бережно хранят рукописи и редкие экземпляры, отдел реставрации и консервации библиотечных документов.
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