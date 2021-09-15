15 сентября в Беларуси - День библиотек

Приумножать фонды библиотек уникальными изданиями, в том числе приобретая книги культурного и исторического наследия, рукописи и редкие экземпляры. Государство готово и далее оказывать всестороннюю поддержку развитию библиотечного дела. Об этом сегодня заявил премьер Роман Головченко, вручая грамоты и благодарности тем, кто каждый день помогает нам найти нужную книгу и советует, что прочесть. В Беларуси сегодня День библиотек. Их у нас более 7 тысяч. У каждого четвертого жителя страны есть читательский билет.