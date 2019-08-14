15-тысячного обладателя генетического паспорта встретили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси

Документ, который расскажет о человеке все. 15-тысячного посетителя и будущего обладателя генетического паспорта сегодня торжественно встретили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Свой документ здоровья минчанка Екатерина Астахова получит примерно через три недели. Уникальный биологический тест может рассказать о возможных заболеваниях, пищевых и лекарственных непереносимостях, определить спортивные способности ребенка, а также выявить генетические причины невынашивания плода.