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15-тысячного обладателя генетического паспорта встретили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси
Документ, который расскажет о человеке все. 15-тысячного посетителя и будущего обладателя генетического паспорта сегодня торжественно встретили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Свой документ здоровья минчанка Екатерина Астахова получит примерно через три недели. Уникальный биологический тест может рассказать о возможных заболеваниях, пищевых и лекарственных непереносимостях, определить спортивные способности ребенка, а также выявить генетические причины невынашивания плода.
К слову, генетические паспорта в нашей стране получили уже более трехсот иностранных граждан.
Более подробно огенетическомпаспорте специалисты ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси" рассказали во время онлайн-конференции.
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