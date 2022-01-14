От грабежей и убийств до договорных матчей. Показать все, что остается за кадром. Уже в эту субботу Агентство теленовостей возобновляет проект "Тайны следствия". Зрители увидят все ту же профессиональную работу следователей, описанную журналистами. но в новом сезоне авторы, операторы и режиссеры возьмут на вооружение еще больше технических новинок. Следователи приоткроют еще больше тайн своей работы. В первой серии нового сезона авторы проекта расскажут про дело "черных риелторов". Это могилевская банда, которая на протяжении нескольких лет обманывала и убивала людей. "Тайны следствия. V.10.0" в субботу в полдень, а повтор смотрите в воскресенье.

Александр Смирнов продолжит.

Одна серия будет посвящена убийству семьи в Могилевской области (д. Большая Мощаница). Этой истории уже 15 лет, она обросла массой слухов и даже легенд. Ведь изначально обвиняемым даже удалось избежать наказания - на первом суде не хватило доказательств вины. И только сейчас удалось докопаться до истины - теперь можно в полной мере рассказать, как на самом деле разыгралась кровавая драма.













Преступление поразило своей жестокостью. Потерпевшим, в т. ч. двум малолетним детям, причинены множественные удары ногами, руками, орудиями преступлений. По делу вынесен обвинительный приговор. По сути, это дело - яркий пример реализации принципа неотвратимости наказания. Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления СК Беларуси

Руководитель пресс-службы СК признается: подвести зрителя нельзя, ведь проект за многие годы уже запомнился,поэтому к новому сезону будут предъявлять уже повышенные требования. Если в начале пути "Тайны следствия" были информационно-публицистической программой, то сейчас переросли в документально-правовой жанр. Это и интересно, и полезно с точки зрения жизненного опыта.













Или еще один жизненный случай, достойный серии цикла, - убийство ювелира в Витебске. Над ее сценарием трудится мой коллега Владимир Королев. Здесь тоже основным мотивом преступления стала корысть. Но фигурантам удалось настолько запутать следы, что одному следователю разобраться в произошедшем было невозможно - к делу подключили целую команду профессионалов.

Именно получасовой формат позволяет детально показать ход расследования запутанного уголовного дела. И это не только убийство с поджогом - подготовленный налет, многоходовая финансовая махинация, преступление в сфере высоких технологий или запутанная сеть наркоторговли… В таких случаях любая деталь имеет значение. Как и следователи, создатели программы восстанавливают полную картину произошедшего.