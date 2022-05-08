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15 юных художников напишут картины самых узнаваемых символов Брестской крепости

Брестская крепость глазами детей. Пленэр юных художников прошел на месте легендарных боев. Под кистью самые узнаваемые символы цитадели: монументы "Мужество" и "Звезда", знаменитые Холмские ворота, на которых и сегодня можно увидеть отметины от пуль и снарядов. В арт-проекте работы пятнадцати учащихся гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика, а организатором мероприятия выступило общественное объединение "Патриоты Беларуси".

Для меня тишина, которая есть здесь, это не спокойная, а мертвая тишина, которая показывает всю суть трагедии. И в своей работе я хотела бы передать эту тишину в тихих, спокойных, но при этом угнетающих красках.
Евгения Душенко, учащаяся гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика
У нас редко бывает возможность посетить такой значимый объект. Конечно, это в первую очередь практика, для художника это самое важное. Такие места, как Брестская крепость-герой, наполненные своей историей, глубоким содержанием, воспитывают самые высокие чувства и любовь к своей Родине.
Иван Артимович, художник, преподаватель гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика

Сейчас начинающие художники создают эскизы. Когда картины будут готовы, их выставят на благотворительный аукцион. Средства, вырученные от продажи, перечислят на реставрацию Пятого форта Брестской крепости.

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