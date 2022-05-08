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15 юных художников напишут картины самых узнаваемых символов Брестской крепости
Брестская крепость глазами детей. Пленэр юных художников прошел на месте легендарных боев. Под кистью самые узнаваемые символы цитадели: монументы "Мужество" и "Звезда", знаменитые Холмские ворота, на которых и сегодня можно увидеть отметины от пуль и снарядов. В арт-проекте работы пятнадцати учащихся гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика, а организатором мероприятия выступило общественное объединение "Патриоты Беларуси".
Для меня тишина, которая есть здесь, это не спокойная, а мертвая тишина, которая показывает всю суть трагедии. И в своей работе я хотела бы передать эту тишину в тихих, спокойных, но при этом угнетающих красках.
У нас редко бывает возможность посетить такой значимый объект. Конечно, это в первую очередь практика, для художника это самое важное. Такие места, как Брестская крепость-герой, наполненные своей историей, глубоким содержанием, воспитывают самые высокие чувства и любовь к своей Родине.
Сейчас начинающие художники создают эскизы. Когда картины будут готовы, их выставят на благотворительный аукцион. Средства, вырученные от продажи, перечислят на реставрацию Пятого форта Брестской крепости.
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