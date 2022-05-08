15 юных художников напишут картины самых узнаваемых символов Брестской крепости

Для меня тишина, которая есть здесь, это не спокойная, а мертвая тишина, которая показывает всю суть трагедии. И в своей работе я хотела бы передать эту тишину в тихих, спокойных, но при этом угнетающих красках.

Евгения Душенко, учащаяся гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика