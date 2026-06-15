16 июня Национальная библиотека Беларуси отмечает 20-летие со дня открытия

"Алмазу знаний" исполняется 20 лет - ровно столько прошло с момента открытия нового здания Национальной библиотеки. Объект, не имеющий аналогов в мировой архитектуре, был построен в рекордные сроки - чуть более 3 лет.

Форма, высота и уникальная светодиодная подсветка сделали библиотеку визитной карточкой Беларуси, но главное, конечно, содержание. Чемодан, который Нацбиблиотека страны паковала для переезда в новое здание, весил почти 2,5 тыс. т: более 10 млн книг и 70 тыс. раритетов.

"Нам выдали специальные каски, в руках были чертежи, и мы смотрели, где нужно размещать какой отдел и что куда ставить. Когда мы находились в старом здании, общая площадь занимаемых помещений была около 20 тыс. кв. м. Я всегда говорю, что по сравнению со старым зданием для наших фондов здесь - жилье премиум-класса", - поделилась завотделом хранения Специализированных фондов Национальной библиотеки Беларуси Юлия Твердохлебова.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Нацбиблиотека Беларуси - это один из символов суверенной, независимой Беларуси. Тогда, в начале нулевых годов, задумка этого проекта и его строительство стали очень важным этапом. Этот эмоциональный подъем общественного самосознания, восприятие себя как полноценной суверенной нации, способной реализовывать столь значимые проекты, конечно же, стал вехой в истории Беларуси".