160 тысяч украинцев переехали в Беларусь после начала конфликта на востоке Украины

События, которые происходят в нашей стране, сравнивают с украинскими сценариями. А переселенцы с юга торопятся предупредить о последствиях, ведь они бежали от революций и войны и боятся вновь окунуться в те же события уже здесь. С начала конфликта на востоке Украины около 160 тысяч граждан покинули свои дома и обрели надежду на новую жизнь в Беларуси. Они как никто сегодня знают цену миру и спокойствию. О пережитом во времена нестабильности и разлада в стране, почему вынуждены были оставить дом и все нажитое и покинуть страну в течение 2 часов. История переселенцев из Украины из первых уст - завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.



