162 делегата не поддержали резолюцию МОТ по Беларуси, заявила Костевич

Резолюцию МОТ по Беларуси не поддержали 162 делегата. Такое заявление сделаламинистр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, пишет БЕЛТА.

"В настоящий момент площадки различных международных организаций используются странами коллективного Запада как дополнительный рычаг для оказания давления на Республику Беларусь. К сожалению, не является в этом вопросе исключением и Международная организация труда. Несмотря на очевидные достижения нашей страны по реализации закрепленных в Уставе МОТ принципов, которые касаются соблюдения профсоюзных прав, развития социального диалога, заключения коллективных договоров и соглашений, на площадке этой международной организации в адрес Республики Беларусь звучат необоснованные обвинения в несоблюдении положений ратифицированных конвенций. Опираясь на свое большинство в составе Административного совета, оппоненты Беларуси смогли добиться запуска процедуры применения в отношении нашей страны статьи 33 Устава МОТ", - отметила Ирина Костевич.

Цель таких шагов коллективного Запада вполне очевидна - оправдать санкции, которые в настоящее время применяются в отношении Беларуси, придать им статус легитимных действий, подчеркнула министр. "Республика Беларусь активно противостоит этим попыткам. Мы заявляем о недопустимости превращения Международной организации труда, главная цель которой - достижение всеобщего и прочного мира на основе социальной справедливости, в рычаг давления на неугодные коллективному Западу страны", - дополнила она.

"Сегодня на площадке 111-й сессии Международной конференции труда звучит ясная и четкая позиция делегации Республики Беларусь о том, что политика давления и санкций - это тупиковый путь. Мы видим, что политизация и ангажированность решений МОТ вызывает серьезную обеспокоенность. Результаты голосования показали, что 162 делегата Международной конференции труда не поддержали резолюцию МОТ по Беларуси. При этом мы понимаем, что не все решились открыто выступить в поддержку нашей страны", - констатировала Ирина Костевич.