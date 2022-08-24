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169 км позади - продолжается Всебелорусский крестный ход

169 километров за спинами участников Всебелорусского крестного хода. Напомним, паломники идут уже пять дней от Жировичского Свято-Успенского собора в Минск. Событие посвящено 1030-летию православия на белорусских землях.

Финальной точки верующие достигнут в пятницу, 26 августа. Это главная церковь страны - Свято-Духов кафедральный собор. У его стен пройдет кульминационная служба, которую возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин. А в полдень эстафету мероприятий примет Верхний город.

26 августа митрополит Вениамин проведет молебен и у Минской иконы Божией Матери - одной из самых почитаемых святынь. Чудотворный образ находится в Свято-Духовом кафедральном соборе с 1945 года. После основных торжеств для желающих проведут экскурсию по Минску православному.

Фото: БелТА

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