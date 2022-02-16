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16 февраля проект "В режиме правды" расскажет о том, что происходит в экономике Беларуси

Экономика - локомотив политики. Это не раз подтверждала история, доказывают это и цифры товарооборота Беларуси со странами мира. Наше государство за год нарастило экспорт почти во все регионы планеты и более всего в ЕС. Наш флаг над снежными аренами Пекина, верительные грамоты послов - не это ли реальная поддержка Беларуси? Очередной миф развеют сегодня люди из народа в проекте "В режиме правды".

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