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16 и 17 мая ожидается сильный ветер - порывы до 18 метров в секунду

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Днем - 11-18 тепла. Ночью - от 1 до 7 со знаком плюс. Местами возможны заморозки - от 0 до минус 2. Весеннее тепло вернется лишь во второй половине недели.

Комфортная температура сохранится и в выходные. Ночью - от плюс 6 до плюс 13. Днем воздух прогреется до 20 тепла, а в южных районах - до 26. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

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