16 июля 1944-го в Минске на поле бывшего ипподрома прошел партизанский парад

Ровно 75 лет назад - 16 июля 1944-го - в Минске на поле бывшего ипподрома в конце Красноармейской улицы прошел уникальный парад. Практически он не имел аналогов в мировой истории. В торжественном строю шагали более 30 тысяч человек. Партизаны не просто прибыли в освобожденную столицу - по дороге они вели зачистку немецких армий, которые еще остались на территории нашей страны. С участниками того масштабного шествия встретилась Наталья Бордиловская.

30 тысяч человек - участники партизанского парада в освобожденном Минске

Черно-белая хроника на времена сохранила этот день. 30 тысяч человек - участники партизанского парада в освобожденном Минске 1944-го. Люди разного возраста и с разным оружием. Приветствовать защитников Родины собрались 50 тысяч мирных жителей, военное руководство - в частности, офицеры 3-го Белорусского фронта во главе с генералом Черняховским - на импровизированных трибунах.



Площадка парада - ипподром. Накануне саперы разминировали участок. 30 партизанских колонн. В каждой - свое знамя.



В музее истории Великой Отечественной теперь уже как раритет - полотнище бригады "Буревестник" - его расписывал художник студии Грекова. В экспозиции - одежда и личные вещи участников парада.



Открывали же его "Народные мстители" - следом за командирами бригады имени Воронянского ровно, без всякой цепочки, шел козел Малыш.



Участником триумфального события был и Евгений Зайцев. Народный художник БССР пришел на парад с карандашом и листами бумаги. Каждый момент праздничного шествия, каждого его участника он фиксировал в рисунках. Наброски мастера стали основой его масштабного полотна, которое Зайцев окончательно представил в 1947 году.



Сегодня как свидетель событий - эта картина с изображениями конкретных людей. После парада многие из них пойдут на фронт и продолжат бои против гитлеровцев.

Спарада начинается история музея Великой Отечественной войны