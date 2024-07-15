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16 июля в Беларуси сохраняет оранжевый уровень опасности из-за жары

16 июля в Беларуси сохраняет оранжевый уровень опасности из-за жары

Во вторник будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, сообщает БЕЛТА.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла. Днем температура повысится до плюс 28-34 градусов, а по югу местами до 35 градусов выше нуля.

Фото: БЕЛТА

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