16 июля в Беларуси сохраняет оранжевый уровень опасности из-за жары

Во вторник будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, сообщает БЕЛТА.