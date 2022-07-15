16 июля в Минском облисполкоме и мэрии пройдут прямые телефонные линии

Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. В субботу, 16 июля, по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Денис Курленко. В столичной мэрии - заместитель председателя Надежда Лазаревич.