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16 июля в Минском облисполкоме и мэрии пройдут прямые телефонные линии

Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. В субботу, 16 июля, по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Денис Курленко. В столичной мэрии - заместитель председателя Надежда Лазаревич.

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