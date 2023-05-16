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16 мая смотрите фильм АТН "Звание - курсант": все особенности подготовки молодых милиционеров в Академии МВД Беларуси
Академии МВД 65 лет. Поздравления коллективу милицейского вуза направил Президент Беларуси.
В кузнице кадров для правоохранительной системы и других госорганов, обеспечивающих национальную безопасность страны, в течение года проходят обучение около 5 тысяч курсантов, повышают квалификацию и действующие сотрудники.
Наряду с милиционерами учащиеся несут службу по охране порядка, выявляют и пресекают правонарушения, проводят задержания, самостоятельно раскрывают преступления.
Путь от курсанта до лейтенанта и все особенности подготовки молодых милиционеров - в фильме Агентства теленовостей "Звание - курсант" сегодня в эфире "Беларусь 1".
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