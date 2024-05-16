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16 мая в проекте "Ремарка" покажем зрителю всю подноготную экстремистского формирования "Полк Калиновского"
Дорога в один конец. Куда идут воевать за якобы свободу, а сами того не понимая, подписывают себе смертный приговор. Речь идет о "Полке Калиновского". Дела сейчас у них идут не очень хорошо. Об этом рассказал боевик экстремистского формирования Артем Молодов.
В чем есть потребность? Для чего устраивают туры по ЕС? И как "дружат" с теми, кто покинул полк? Еще многое и многое другое. Смотрите в новом выпуске проекта "Ремарка" - сегодня, 16 мая, в вечернем выпуске.
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