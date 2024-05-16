16 мая в проекте "Ремарка" покажем зрителю всю подноготную экстремистского формирования "Полк Калиновского"

Дорога в один конец. Куда идут воевать за якобы свободу, а сами того не понимая, подписывают себе смертный приговор. Речь идет о "Полке Калиновского". Дела сейчас у них идут не очень хорошо. Об этом рассказал боевик экстремистского формирования Артем Молодов.