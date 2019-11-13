16 ноября можно обратиться с вопросами к представителям власти во время телефонных линий

С жилищно-коммунальными и не только вопросами можно обратиться к представителям власти и напрямую во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 16 ноября.



С 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать мэр столицы Анатолий Сивак.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.



