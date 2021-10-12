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16 октября в Минске и центральном регионе пройдут прямые телефонные линии

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 16 октября с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

На вопросы жителей центрального региона ответит первый заместитель губернатора Сергей Левкович. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

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