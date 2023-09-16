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16 сентября сельскохозяйственные ярмарки начинают работу в Минске
Щедрый сезон осенних ярмарок уже в Минске. Главная площадка развернется 16 сентября у "Чижовка-Арены", а торговля формата "мини" - в каждом районе столицы. Покупатели смогут приобрести картофель, овощи, фрукты, а также мясную и молочную продукцию, саженцы. Шуметь сезонные ярмарки будут каждые выходные до конца ноября. А официальное открытие - в следующую субботу на площадке у Дворца спорта. На этой же локации торговые ряды
Информация о времени и месте проведения ярмарок размещена на сайте Мингорисполкома, а также на сайтах администраций районов города Минска.
А через неделю стартуют региональные ярмарки во всех областях Беларуси. Так, в Борисове торговля развернется 23 сентября, в Молодечно - 30 сентября.
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