ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

16 сентября в вечернем эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите третью серию документального проекта "Рубеж"

Заключительная серия проекта Агентства теленовостей "Рубеж. Объединение" сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Освободительный поход Красной Армии в Западной Беларуси - как жители восточных воеводств Польши встречали освободителей. Возвращение исконно белорусских земель и их вхождение в состав СССР. Обо всем подробно - в третьей серии документального проекта "Рубеж".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все