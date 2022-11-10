16 тысяч пациентов планируют обслуживать в новой поликлинике аг. Озерцо

Очень удачный объект получился. Хорошее проектное решение, хорошая подрядная организация. Которая и во время стройки вносила свои предложения по каким-то коррективам. Мне кажется, с точки зрения функциональности, здание получилось близким к идеальному. Думаю, мы в следующем году вместе с городом начнем строительство поликлиники в Смолевичах. Плюс к этому капитальные ремонты, приобретение оборудования, в том числе и в областной больнице. Т.е. для нас здравоохранение остается приоритетом. От этого зависят жизни наших людей.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома