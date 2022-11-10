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16 тысяч пациентов планируют обслуживать в новой поликлинике аг. Озерцо
Социальная инфраструктура с заботой о здоровье! Поликлинику открыли в Озерце: для пациентов здесь первичная и специализированная медпомощь. Подробнее - в рубрике "Нужное людям".
Ноябрь продолжает марафон социально значимых подарков. Новый важный объект появился 10 ноября в системе здравоохранения Центрального региона. В агрогородке Озерцо открыли поликлинику. Первичную и специализированную помощь здесь будут получать более 15 тысяч пациентов сразу по 13 направлениям. Среди них офтальмология, педиатрия, стоматология, хирургия. Есть своя лаборатория, кабинеты УЗИ, функциональной и рентгенодиагностики.
Зона обслуживания бывшей Озерцовской амбулатории - это 7 тысяч пациентов. 10 населенных пунктов. А еще здесь специализированную помощь будут получать население двух амбулаторий (а это еще 9 тысяч). В итоге 16 тысяч пациентов на данный момент. Но поликлиника построена и с перспективой на жилищное строительство.
Пациентка:
Шикарно. Очень красиво, ярко, красочно. Событие долгожданное. Особенно для тех, у кого есть детки.
Очень удачный объект получился. Хорошее проектное решение, хорошая подрядная организация. Которая и во время стройки вносила свои предложения по каким-то коррективам. Мне кажется, с точки зрения функциональности, здание получилось близким к идеальному. Думаю, мы в следующем году вместе с городом начнем строительство поликлиники в Смолевичах. Плюс к этому капитальные ремонты, приобретение оборудования, в том числе и в областной больнице. Т.е. для нас здравоохранение остается приоритетом. От этого зависят жизни наших людей.
Совсем скоро подобное медучреждение откроют и в Боровлянах. Кроме этого, модернизируют приемное отделение Центральной районной больницы. В следующем году новый объект в системе здравоохранения появится в Заславле.
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