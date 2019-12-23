16-я сессия Витебского областного Совета депутатов

В этом году список безработных в области уменьшился на шесть с половиной тысяч человек, и, как отметила Наталья Кочанова, вопросы занятости нужно решать в индивидуальном порядке.

"Перед Витебской областью стоят серьезные задачи, потому что, конечно, мы видим, есть отставание по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития в этом году. Очень рассчитываем на то, что по итогам года эта ситуация несколько изменится, но вместе с тем сегодня со стороны государства приняты все меры, которые позволяют Витебской области работать более успешно. Это развитие Оршанского региона, это ускоренное развитие городов с численностью населения более 80 000, это, конечно, развитие в целом всех регионов нашей страны".