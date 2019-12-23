ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

16-я сессия Витебского областного Совета депутатов

Развитие АПК, благоустройство сельских населенных пунктов, трудоустройство на местах, строительство знаковых социальных объектов. Итоги социально-экономического развития региона и перспективы на следующий год обсудили в Витебске на 16-й сессии областного Совета депутатов. В ее работе приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Наталья Кочанова заострила внимание на основных факторах экономики региона: это цены, зарплата и занятость

В этом году список безработных в области уменьшился на шесть с половиной тысяч человек, и, как отметила Наталья Кочанова, вопросы занятости нужно решать в индивидуальном порядке.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Перед Витебской областью стоят серьезные задачи, потому что, конечно, мы видим, есть отставание по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития в этом году. Очень рассчитываем на то, что по итогам года эта ситуация несколько изменится, но вместе с тем сегодня со стороны государства приняты все меры, которые позволяют Витебской области работать более успешно. Это развитие Оршанского региона, это ускоренное развитие городов с численностью населения более 80 000, это, конечно, развитие в целом всех регионов нашей страны".

Также продолжится строительство станций обезжелезивания, планируется обустройство городских поселков Видзы и Оболь. Еще один важный для региона объект - Полоцкий путепровод в областном центре.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все