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16 января в проекте "Понятная политика" самые скандальные и шокирующие мемуары XXI века
Мрачное закулисье западной демократии устами самих политиков, их друзей и коллег. Что позволяет себе правящая элита? Наркотики, пьянство, оскорбления и коррупция. Громкие разоблачения и пикантные подробности личной жизни. В "Понятной политике" разберем самые скандальные и шокирующие мемуары XXI века. Смотрите в понедельник, 16 января, после "Панорамы".
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