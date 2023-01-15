16 января в проекте "Понятная политика" самые скандальные и шокирующие мемуары XXI века

Мрачное закулисье западной демократии устами самих политиков, их друзей и коллег. Что позволяет себе правящая элита? Наркотики, пьянство, оскорбления и коррупция. Громкие разоблачения и пикантные подробности личной жизни. В "Понятной политике" разберем самые скандальные и шокирующие мемуары XXI века. Смотрите в понедельник, 16 января, после "Панорамы".