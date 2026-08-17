17 августа в БГУ пройдет ЦЭ для выпускников, пропустивших основные и резервные дни
Несмотря на то что основной этап вступительной кампании в Беларуси завершился, 17 августа на базе Белорусского государственного университета пройдет централизованный экзамен для выпускников 11-го класса, которые не смогли пройти ЦЭ в основные и резервные дни.
Экзамен смогут сдать учащиеся, которые были зарегистрированы на основные дни, а также те, кто допущен к итоговой аттестации в порядке экстерната.
Ребята напишут ЦЭ по профильным предметам, самый массовый из них - математика. В среду, 19 августа, пройдет экзамен по русскому и белорусскому языкам.
Начало испытаний традиционное - в 11:00. При себе нужно иметь паспорт, пропуск и черную гелевую или капиллярную ручку. Гаджеты, шпаргалки, конспекты и учебные пособия - под запретом. За нарушение правил участника удалят из аудитории.