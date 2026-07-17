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17 июля БЖД проведет акцию по безопасности на переездах

Бдительность и осмотрительность на железнодорожных путях остаются в фокусе внимания Белорусской железной дороги.

17 июля по всей стране пройдет международная профилактическая акция, нацеленная на снижение аварийности и предотвращение дорожно-транспортных происшествий в зонах пересечения автомобильных и железнодорожных магистралей.

Участники рейдов проведут разъяснительную работу с водителями, распространят информационные памятки, а также проверят соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Особое внимание уделят переездам с интенсивным движением транспорта.

Разделы:

ОбществоТранспорт

Теги:

безопасностьжелезная дорогаакцияБЖД
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