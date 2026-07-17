17 июля БЖД проведет акцию по безопасности на переездах
Автор:Редакция news.by
Бдительность и осмотрительность на железнодорожных путях остаются в фокусе внимания Белорусской железной дороги.
17 июля по всей стране пройдет международная профилактическая акция, нацеленная на снижение аварийности и предотвращение дорожно-транспортных происшествий в зонах пересечения автомобильных и железнодорожных магистралей.
Участники рейдов проведут разъяснительную работу с водителями, распространят информационные памятки, а также проверят соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Особое внимание уделят переездам с интенсивным движением транспорта.