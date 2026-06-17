17 июня в Минске стартует выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026"

Новейшая амуниция, а также самые современные технологии. В Минске 17 июня стартует выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026".

Многие из экспонатов демонстрируются впервые. К примеру, БПЛА, установки радиоэлектронной борьбы, бронежилеты и другие защитные средства, а также множество технологий для успешной работы спецслужб.

Факт Выставка проводится раз в два года, чередуясь с форумом военного вооружения и техники MILEX.

Национальный выставочный центр "БелЭкспо" уже больше напоминает плацдарм, где высадились спецслужбы, милиция, спасатели, медики, военные и даже спецподразделения. Только от Беларуси официальную поддержку выставке оказывают более 20 ведомств и организаций. Количество же участников в этом году преодолеет отметку в несколько десятков.

Выставка проводится как комплекс конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области специальных средств, специальной техники и вооружения.

Также ее проводят в целях широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, способствующих совершенствованию технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики Республики Беларусь в сфере обеспечения национальной безопасности.

III Международная выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026" пройдет с 17 по 19 июня. Гостей ждет не только разнообразие стендов, но и масса интерактива.