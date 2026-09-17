17 сентября "Первый информационный" празднует день рождения

Более 12 часов прямого эфира ежедневно, новости - каждые полчаса, около 120 собственных проектов и 92 % белорусского контента. Главный информационный телеканал Беларуси отмечает день рождения. "Первому информационному" 17 сентября исполняется 2 года.

В новом сезоне делаем ставку на документалистику и авторские проекты.

Уже в октябре в эфире четырехсерийный документальный фильм Виктории Сенкевич "Убить идеалы". Расскажем об основах так называемой демократии в США, уничтожении целых отраслей и городов "ржавого пояса", покушениях на американских президентов и отношениях Вашингтона с Минском.

Запланирован и цикл документальных телефильмов Екатерины Тихомировой. В "Игре без правил" расскажем о нарушениях прав человека странами западной и натовской коалиции.

Об истинном предназначении демократических прав и свобод Европы, всей абсурдности и некомпетентности европейских политиков расскажет в авторской рубрике политолог, экс-депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Также ждем премьеру еженедельного проекта "Разберемся с Викторией Сенкевич". Это пошаговые инструкции о том, как навести порядок в рутине, организовать свой тайм-менеджмент, спланировать бюджет, пройти ежегодный чек-ап организма и оформить покупку недвижимости или автомобиля.

В новом сезоне продолжит выходить в эфир и самый рейтинговый проект "В понедельник дойдет до Лукашенко". Журналисты "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк, Стефания Винничек и Дарья Рачко достоверно знают, что стоит за обращениями к Президенту Беларуси в соцсетях. Если все окажется правдой, не сомневайтесь, вас услышат.

В прямом эфире будут обсуждать геополитику в подкасте "Волков и Сыч". Политическую экспертизу в программе "Блиц" готовит Павел Лазовик. В эфирах покажут финансовую аналитику от Александра Егорова в проекте "Проденьги", креативную экономику с Ниной Можейко в проекте "Палитра", а также проекты к Году белорусской женщины: "ОНА - белорусская женщина" и "Женщины и спорт".

Открытие в Китае представительства Белтелерадиокомпании в 2026 году повлекло за собой создание уникального контента от шефа Пекинского бюро "Первого информационного" Ярослава Даниленко в авторском проекте "В эфире Китай".