173 года назад в Минске появилась первая пожарная часть

История белорусских огнеборцев началась еще в конце XV века. А 25 июля 1853 года Минское губернское правление и городская дума приняли решение о создании пожарной части. Был утвержден состав команды - всего 51 человек. Эта дата и стала знаковой.

За годы структура серьезно изменилась. Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ: от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. С начала 2026 года работники МЧС спасли более полутысячи человек.

Внутри пожарно-спасательной части время течет иначе. Здесь секунда - это не просто отрезок времени, это граница между "успели" и "навсегда опоздали". Для тех, кто на дежурстве, даже в День пожарной службы парадные кители остаются висеть в шкафах. У беды нет праздника или обеда, бойцы дежурного караула в любую минуту должны прийти на помощь.

Из окна валит густой, маслянистый черный дым. Соседи на улице кричат, указывая наверх. Спасатели действуют без лишних слов, понимая друг друга по жестам и взглядам. Без каски дым бьет в лицо. Он едкий, горячий, жжет глаза. Внутри этого ада спасатели идут практически на ощупь. На них около 30 кг снаряжения, а температура в помещении превышает сотни градусов.

А ведь в кромешной тьме и густом дыме нужно еще обнаружить человека. В таких случаях счет может идти на секунды. Если пострадавший не дышит, это не значит, что он мертв. Реанимация до приезда скорой тоже ложится на плечи огнеборцев.

Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси: "Это не только багаж знаний, но и набор компетенций, навыков, которые формируются на протяжении всей профессиональной жизни нашего спасателя. Это система постоянной подготовки, потому что каждый день проводятся соответствующее занятия - как теоретические, так и практические. Это, безусловно, тот спектр действий и функционал, который возложен на МЧС: тушение пожара, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказание помощи в ДТП, проведение спасательных работ на высоте. Все это требует серьезных навыков профессиональной работы. Каждый день неустанно наши спасатели, заступая на сутки, не только находятся в секундой готовности, чтобы реагировать на ЧС, но и оттачивают свое мастерство".

Впрочем, работа спасателя - это не только пожары. Это разрезанные в щепки автомобили после страшных ДТП, это поиски потерявшихся в глухом лесу или на болоте, это спасение животных и вскрытие дверей, за которыми беспомощно плачут дети.

Спасатели видят боль и смерть чаще, чем кто-либо другой. Но их сердца не очерствели. Напротив, каждый из них обладает редким даром - обостренным чувством чужой беды и готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.