174 убитых, 77 угнанных в рабство: Верховный суд рассматривает дело пособника нацистов

Верховный суд начинает рассмотрение уголовного дела Александра Буглая, обвиняемого в геноциде белорусского народа. Сам фигурант умер еще в 1990 году.

По данным Генпрокуратуры, до мая 1944-го Буглай руководил так называемым боевым добровольческим батальоном. На счету его участников десятки карательных акций, уничтоженные деревни и не менее 174 убитых, в том числе 27 детей и пожилых людей.

История Александра Буглая не самая типичная среди тех дел, которые до этого рассматривал Верховный суд. Как правило, пособники нацистов и каратели, проходившие по таким процессам, были уроженцами соседних стран - Прибалтики и Украины. Буглай же родился в Несвижском районе и вписал свое имя в историю Беларуси как кровавый каратель.

Из материалов дела известно, что еще до войны Буглая дважды засылали в Советский Союз для сбора разведданных. Он действовал под оперативными псевдонимами Букатов и Бугаев. В апреле 1941 года Буглай был арестован как агент польской разведки и находился под следствием. Однако с началом войны ему удалось бежать. Впоследствии он присоединился к захватчикам. В его задачи входили арест и уничтожение партийных работников, коммунистов и комсомольцев. Методы Буглая были настолько жестокими, что даже немецкое командование опасалось брать на себя ответственность за его действия.

По данным Генеральной прокуратуры, до мая 1944 года Буглай руководил так называемым боевым добровольческим батальоном. Изначально отряд насчитывал около 70 человек, а впоследствии ему подчинялись уже более 700.

Буглай активно занимался агентурной работой, в том числе готовил людей для засылки в партизанские отряды.

Дмитрий Марусов, государственный обвинитель Генпрокуратуры Беларуси:

"Буглай со своими сообщниками, согласно материалам уголовного дела, совершил 33 эпизода преступной деятельности. В ходе них было убито 174 человека, также угнано 77 человек в рабство. Более того, лишены продуктов питания, а также одежды и домашнего скота многочисленное количество людей".

Первые суды над карателями прошли еще в 40-е годы ХХ века. В 1947-м военные трибуналы осудили 128 человек, связанных с батальоном Буглая.

Сегодня его уже нет в живых, но дело продолжается - в суде остаются документы, свидетельства очевидцев и результаты многолетней работы следователей и прокуроров. Напомним, что это уже восьмое дело о геноциде белорусского народа, которое рассматривает Верховный суд.