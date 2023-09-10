175 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС Беларуси приняли присягу

В Минске на площади Государственного флага накануне состоялась торжественная церемония принятия присяги первокурсниками Университета гражданской защиты МЧС. Клятву верности принесли 175 будущих спасателей, среди них 10 девушек. Сегодняшние курсанты - будущие офицеры-спасатели, которые будут нести службу в подразделениях по всей Беларуси. Официальная часть церемонии завершилась выступлением взвода почетного караула университета и торжественным маршем.

Университет гражданской защиты МЧС - это учреждение с более чем 90-летним опытом подготовки специалистов в области чрезвычайных ситуаций. Здесь на шести факультетах организовано обучение по девятнадцати специальностям. Учреждение - ключевой образовательный центр в этой сфере не только для Беларуси, но и для ближнего и дальнего зарубежья.