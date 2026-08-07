177 населенных пунктов исключены из "чернобыльского" списка: как изменения отразятся на их экономике

В Беларуси пересмотрен статус территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Основанием стали результаты многолетнего мониторинга, которые зафиксировали устойчивое улучшение радиационной обстановки. Среди выбывших из "чернобыльского" списка и Гомель.

Гомель с января официально перестает быть чернобыльской территорией, как и еще 176 населенных пунктов Беларуси. Кто-то в этом может увидеть негатив, ведь те, кто проживает на оздоровленных территориях, вычеркнутых из чернобыльского списка, может задать вопрос: а что же с льготами? У нуждающихся они останутся. С другой стороны, 600 тыс. человек с 1 января будут официально проживать на чистых землях. Это говорит о серьезной системной работе государства в этом направлении и о том, что миллионы вложенные в реабилитацию постчернобыльских территорий были использованы в интересах людей.

Общий объем финансирования чернобыльских программ в Беларуси с 1990 года оценивается в 20 млрд долларов. За это время для населения построено более 69 тыс. квартир. Порядка 57 % средств, выделяемых государством, шла на защиту населения, на оказание социальной помощи (льготы и оздоровление).

Сегодня 177 населенных пунктов, среди которых Гомель, Лунинец, Лельчицы и Ивье, формально числятся в зоне радиационного контроля. Однако более 5 лет ученые и эпидемиологи вели здесь наблюдение за уровнями загрязнения. Вердикт - здоровы.

Виктор Мицура, замдиректора РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

"На законодательном уровне каждые пять лет проводится пересмотр такого перечня, списка населенных пунктов, которые подлежат дополнительным мерам радиационной защиты. Эта работа проводится. В 2009 году 193 пункта имели превышение дозы свыше одного миллизиверта в год. В 2015- м - 82 населенных пункта, в 2020 - 34 и к 2025 году только 5 населенных пунктов остается с превышением среднегодовой эффективной дозы".

Республиканский научный практический центр радиационной медицины и экологии человека проводит постоянную работу по контролю за медицинскими показателями людей, проживающих на постчернобыльских территориях. Ученые с уверенностью говорят, что здоровье этих белорусов от общереспубликанского не отличается.

"Показатели общей заболеваемости, первичной инвалидности, смертности у нас такие же, как во всей стране", - отметил Виктор Мицура.

В связи с тем, что период полураспада основных дозообразующих элементов, которые влияют на радиационную обстановку, - цезия-137 и стронция- 90 - составляет порядка 30 лет, то постепенно идет самоочищение и плотность загрязнения сокращается. Но ситуацию держат на контроле.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления Гомельского облисполкома:

"Основные критерии попадания в перечень населенных пунктов по радиационному загрязнению - это плотность загрязнения почвы и среднегодовая эффективная доза облучения населения. На территории Республики Беларусь, в том числе и по городу Гомеля, постоянно ведется мониторинг радиационной обстановки. Только по городу Гомелю проведено больше 700 проб за это время. Дополнительно в прошлом году провели обследование города, которое показало, что Гомель уже по плотности не проходит под статус населенного пункта, который находится в зоне радиоактивного загрязнения. Поэтому, соответственно, этот город, как и Лельчицы, был выведен из списка".

Инфраструктурные и медицинские проекты, которые были начаты в рамках новой чернобыльской программы в выбывших населенных пунктах, продолжатся до полной реализации. Что касается льгот, до 1 января 2027 года они действуют в полной мере.

Мария Степанькова, замначальника отдела Гомельского облисполкома:

"Несовершеннолетние дети, обучающиеся либо проживающие на загрязненной территории (в городе Гомеле) обеспечиваются бесплатным питанием на период получения общего среднего образования. Кроме того, им предоставляется возможность бесплатного санаторно-курортного лечения либо оздоровления. В том числе женщины, проживающие на территории города Гомеля, могут уходить в декретный отпуск ранее, т. е. с 27 недель беременности. Для более загрязненных населенных пунктов предусмотрено повышенное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере 150 % от установленного законодательством данного пособия. Определенные льготы для категорий незащищенных, многодетных семей в том числе остаются".

Поэтому говорить о том, что все льготы исключены для проживающих в Гомеле и других выбывших из чернобыльского списка, нельзя.

Новый перечень начнет действовать с 1 января 2027 года. Это решение принято по согласованию с главой государства.

По сути, это не просто документ ради документа. Это признание того, что природа и время делают свое дело. Земли возвращаются в хозяйство, люди перестают быть "чернобыльцами" по прописке. Но льготное питание для школьников продлили до лета 2027-го, переходный период продуман.