17 августа в программе "Это другое" К. Лебедева разберет ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в Литве

Ситуация в Афганистане, конечно, ужасная. Люди бегут тысячами из страны в поисках лучшей жизни. Вот только (как и до этого с другими восточными странами) все не так просто: Избиение мигрантов и даже убийство иракца и бесцеремонное избавление от посиневшего от ударов тела, выброшенная беременная, неоказание первой помощи диабетику.

Литовские пограничники имеют уже большой "послужной" список работы на границе с Беларусью с беженцами, бегущими от войны, которую затеяла, в том числе и Литва. Такая цепочка событий делает еще страшнее настоящее тех, кто бежит в Евросоюз. Что делать дальше, они не знают. Они вернутся в Ирак, Сирию, Афганистан - в те страны, где ступила нога НАТО, но что дальше? Литва, став соучастником, сейчас в очередной раз лишает этих людей права на нормальную жизнь. Сегодня Ксения Лебедева разберет ситуацию по полочкам в программе "Это другое".