"17 часов без минуты отдыха" - Наталья Эйсмонт рассказала о самом экстремальном мероприятии с участием Президента

Безусловно, сам режим работы команды Президента Беларуси это сплошной экстрим - экстремальный темп, экстремальная ответственность. Но есть одно мероприятие, которое, по утверждению пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, по физическому и психологическому напряжению превзошло все. Онем она подробно рассказала в программе "Скажинемолчи".

"В подготовке мероприятия с участием Президента мелочей ведь не бывает, - утверждает Наталья Эйсмонт. - Это наша база. "Экстрим" начинается в тот момент, когда мы переходим в формат импровизации, а ее, естественно, хватает. Мы готовим мероприятие, и, конечно, от этого отталкивается всегда Президент. Но в те моменты, которые все очень любят, когда Президент отклоняется от маршрута, когда он прилетает, приезжает, заходит туда, где его совсем не ждали, - это, как минимум, стресс".

Сколько бы ты лет не проработал с Президентом, уверяет его пресс-секретарь, к этому невозможно быть готовым: "Да, журналисты, сопровождающие лица, все понимают, что это может быть. Но мы никогда не знаем, как, где и когда это будет".

А если говорить об экстремальной подготовке мероприятия, первое, что сразу вспоминается, это переговоры "нормандской четверки" в Минске в 2015 году.

Нам в экстремально короткие сроки нужно было подготовить мероприятие, к которому, без преувеличения, были прикованы взгляды всего мира. Наталья Эйсмонт

"Буквально за считанные дни и часы мы готовили мероприятие, на которое одномоментно съехалось более тысячи человек: три президента и канцлер, огромное количество членов делегации самого высокого уровня, очень известных людей, политиков. Плюс сопровождающие лица, представители служббезопасности, более 500 журналистов, - вспоминает пресс-секретарь Президента. - Все мировые информагентства вели свои прямые трансляции из Дворца Независимости. Помните эти колоритные кадры?"

17 часов напряженных переговоров, все внимание сфокусировано на наглухо закрытых дверях Зеленого зала. Двое суток Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно находился или там, на месте, или совсем рядом, в соседнем зале - координировал, осуществлял подготовку и помогал в проведении этого мероприятия.

Переговоры "нормандской четверки" можно без преувеличения назвать экстремальными. А тем, кто сейчас говорит, что все это было не по-настоящему, что это нужно было кому-то, чтобы потянуть время, Наталья Эйсмонт отвечает так: "Когда не по-настоящему, то 17 часов так напряженно, без сна и без минуты отдыха (а это в 2015 году действительно было так), переговоры не ведут. То напряжение, которое витало в воздухе, говорило само за себя, и мы все это помним".