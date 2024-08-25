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17 га зерновых спасли от огня в Могилевском районе

17 га зерновых спасли от огня в Могилевском районе

Работники МЧС спасли от огня 17 га зерновых в Могилевском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наМинистерствопо чрезвычайным ситуациям.

Загорание пшеницы на корню произошло в поле возле деревни Булыжицы Могилевского района. Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение зерновых на поле. В этот день работы по уборке урожая не проводились, техника хозяйства на поле отсутствовала.

В результате пожара уничтожен 1 га пшеницы. Причина возгорания устанавливается.

Скриншот видео МЧС

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